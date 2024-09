Infortunio Frattesi, sorride l’Inter. Tutto sotto controllo

A Milano, subito dopo la vittoria contro la Francia, si è parlato dello stop di Davide Frattesi nell’Italia. Dopo il rischio di Bastoni e l’assenza di Nicolò Barella con la nazionale, ecco che si pensava subito al peggio.

VITTORIA – In casa Inter, si guarda con attenzione alle notizie che arriveranno da Coverciano dopo la robonate vittoria di ieri sera dell’Italia di Spalletti contro la Francia. Gli Azzurri, dopo un avvio horror, hanno ripreso la dritta via grazie ai gol di Federico Dimarco e Davide Frattesi. I due giocatori dell’Inter hanno guidato la Nazionale alla perfezione, permettendo agli uomini di Inzaghi di strappare una vittoria fondamentale per la Nations League. Quello che ha preoccupato però di più ad Appiano Gentile è stato il cambio richiesto da Davide Frattesi alla mezz’ora. Il centrocampista dell’Inter è stato sostituito da Udogie che ha siglato l’assist del 3-1 con il gol di Raspadori.

Inzaghi sorride: Frattesi, ecco i prossimi giorni

SITUAZIONE – Con la sostituzione di Frattesi, i tifosi dell’Inter si erano subito preoccupati vista anche la probabile assenza di Nicolò Barella nella sfida contro il Monza al rientro in Serie A. Ad oggi però, niente di troppo preoccupante. Come spiegato anche dallo stesso ct azzurro, Frattesi ha preferito uscire senza rischiare troppo nel momento in cui ha sentito tirare. Nel corso di questi giorni ci saranno comunque degli accertamenti anche perché prima di rientrare a Milano ci sarà la gara contro Israele.