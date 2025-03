Infortunio Dybala, notizia shock! Stagione finita per il giocatore

L’infortunio di Paulo Dybala non sembrava così grave, eppure gli esami hanno evidenziato altro. La Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale per definire la situazione.

SHOCK! – Paulo Dybala si è infortunato nella partita contro il Cagliari. Entrato al 64′ è uscito poi al 75′ a causa di un problema muscolare. La Roma ha comunicato in maniera ufficiale sui propri canali: «Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!».

Dybala salta anche l’Inter: i tempi di recupero

RECUPERO – L’operazione richiede diverso tempo per il recupero, che quindi non avverrà in questa stagione. Dybala non tornerà in tempo nemmeno per le ultime giornate di campionato con la sua Roma. Tra le gare che salterà figura anche quella contro l’Inter. Il 27 aprile a San Siro i nerazzurri ospiteranno i giallorossi e mancherà il numero 10. L’obiettivo, come spiegato dal club, rimane quello di averlo a disposizione al 100% in vista del prossimo anno. Dybala non forzerà alcun tipo di recupero e lavorerà per essere al meglio nei mesi a venire.