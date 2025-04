Infortunio Diao, salterà anche l’Inter? Il comunicato del Como

Assane Diao, una delle note maggiormente positive del Como di Cesc Fabregas, si è sottoposto ad esami strumentali per accertare l’entità del suo infortunio al piede. Di seguito i tempi del suo recupero.

GLI ESAMI – Assane Diao ha rimediato un infortunio al piede che lo costringerà a saltare i prossimi impegni con il Como. A comunicarlo è la stessa società lariana, che ha riferito di un problema che costringerà il calciatore spagnolo a stare lontano dal campo per circa due mesi. Ciò significa che Diao salterà la sfida contro l’Inter valida per l’ultima giornata di Serie A. Un’assenza importante, la sua, che però si inserisce nel contesto di un Como in continua crescita che può contare su altre interessanti frecce al suo arco.