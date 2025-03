Infortunio Davies, Bayern Monaco furioso: valutate azioni legali contro il Canada

Il Bayern Monaco è alle prese con una vera e propria emergenza infortuni in vista dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Tra i casi più delicati c’è quello di Alphonso Davies, che ha subito un infortunio al ginocchio durante la sosta per le nazionali. Un episodio che ha scatenato la rabbia del club bavarese, al punto che la dirigenza sta valutando azioni legali nei confronti della nazionale canadese.

AZIONI LEGALI – L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha espresso il proprio disappunto con parole dure dopo l’infortunio di Davies: «Chiediamo alla nazionale canadese un chiarimento sul fatto che un giocatore con un ginocchio già compromesso sia stato messo su un volo intercontinentale di dodici ore senza una valutazione medica accurata. Secondo noi si tratta di negligenza medica». L’accusa del Bayern si concentra sulla gestione del giocatore da parte dello staff medico canadese. Nonostante Davies soffrisse già di problemi muscolari, il terzino è stato comunque schierato in campo contro gli Stati Uniti in una partita ritenuta sportivamente irrilevante. “Il suo impiego per noi è incomprensibile”, ha aggiunto Dreesen, sottolineando come il Canada, già qualificato per i Mondiali del 2026 in quanto Paese ospitante, avrebbe potuto evitare di rischiare un suo giocatore chiave.

Davies infortunio grave, il Bayern Monaco lo perde per tutta la stagione!

NIENTE INTER – Secondo il Bayern, la decisione di far viaggiare e giocare Davies senza un’adeguata valutazione medica avrebbe peggiorato la sua condizione fisica. Il club tedesco, che dovrà fare a meno del laterale canadese per un periodo ancora da definire, è ora intenzionato a fare chiarezza sull’accaduto e a tutelare i propri interessi. L’assenza di Davies rappresenta un problema non da poco per Vincent Kompany, che però in conferenza stampa non cerca scuse.