Infortunio Coman prima di Bayern Monaco-Inter. Il punto

Kingsley Coman ha dovuto rinunciare al match tra Bayern Monaco e St.Pauli, vinto dai bavaresi per 3-2, sollevando dei dubbi sulla sua presenza nella sfida di Champions League contro l’Inter.

LA SITUAZIONE – Kingsley Coman non è stato nemmeno in panchina nell’impegno di Bundesliga del Bayern Monaco contro il St.Pauli. Il problema al piede sinistro, che ha impedito al francese di prendere parte alla sfida, poi vinta per 3-2 dai bavaresi, fa preoccupare la sua compagine anche in vista dei prossimi impegni. In particolare, per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, in programma l’8 aprile all’Allianz Arena. I tedeschi devono infatti fare i conti con varie defezioni, soprattutto in difesa, per cui l’assenza del francese rappresenterebbe un’ulteriore tegola in vista di quello che si presenta come il match più importante sinora in stagione.

Coman in dubbio per i prossimi impegni: parla il suo tecnico Kompany

LE DICHIARAZIONI – A proposito delle condizioni di Koman, l’allenatore del Bayern Monaco Kompany ha parlato nella conferenza stampa seguente al match vinto contro il St.Pauli con il punteggio di 3-2. Il tecnico francese si è così pronunciato su tale situazione: «Spero che torni ad allenarsi la prossima settimana e di vederlo all’opera».