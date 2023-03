Infortunio Calhanoglu, il turco salterà queste gare: la speranza Inter

Sono previsti per oggi gli esami all’adduttore destro per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter dovrà certamente saltare queste gare.

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter e Simone Inzaghi non sono tranquilli su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha subito un infortunio mentre era in campo con la maglia della sua Nazionale e per lui sono previsti oggi gli esami all’adduttore destro. Il turco salterà certamente i match contro la Fiorentina in campionato, contro la Juventus in Coppa Italia e contro la Salernitana, anche in questo caso in campionato. La speranza, risultati dei controlli permettendo, è di poter riavere il giocatore per il match di Lisbona contro il Benfica, andata del quarti di finale di Champions League, previsto il prossimo 11 aprile.

Fonte: SportMediaset.it