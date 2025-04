Infortunio Buongiorno, arriva l’esito: guai nel finale di stagione per Conte!

Cattive notizie per Antonio Conte, a quattro partite dalla fine della stagione: il Napoli perde Alessandro Buongiorno dopo l’infortunio. Ecco l’esito degli esami strumentali.

TEGOLA – Nell’ultima giornata di campionato il Napoli conquista tre punti importantissimi in chiave scudetto, soprattutto considerando il brusco arresto dell’Inter. Perdendo prima a Bologna e poi contro la Roma, i nerazzurri perdono la vetta e concedono ad Antonio Conte il sorpasso. Anche i partenopei, però, lasciano qualcosa per strada. Contro il Torino, infatti, molti giocatori azzurri sembrano essere difficoltà a livello fisico. A preoccupare più di tutto è l’infortunio di Alessandro Buongiorno. E gli esami strumentali effettuati quest’oggi non fanno che confermare le paure dei giorni scorsi.

Infortunio Buongiorno, il Napoli informa sull’entità. Ecco quanto dovrà fare a meno di lui Conte

L’ESITO – Come annuncia il Napoli in un comunicato ufficiale recentemente diramato, dopo l’infortunio avvenuto contro il Torino, Buongiorno si è sottoposto a degli accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il difensore italiano, spiega il club azzurro, ha già iniziato le cure riabilitative.

I TEMPI DI RECUPERO – L’entità dell’infortunio costringerà Conte a dover fare a meno di Buongiorno per tutto il resto della stagione, considerando che al Napoli mancano solo quattro partite di campionato al termine degli impegni. Non una buona notizia, quindi, per l’allenatore dei partenopei, che non avrà il supporto del suo difensore per lo sprint finale.