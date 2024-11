Infortunio Acerbi, quanto stop? Cosa emerge dall’esito degli esami

Verona-Inter restituisce a Simone Inzaghi un Francesco Acerbi non al 100%. Stamattina il difensore si è sottoposto agli esami strumentali: ecco ora l’esito.

ESAMI STRUMENTALI – Mentre l’Inter lavora alla vigilia dell’incrocio di Champions League contro il Lipsia, Francesco Acerbi fa luce sulle proprie condizioni fisiche. Il difensore centrale, uscito anticipatamente dal campo nel corso del match contro il Verona per un problema alla coscia destra, questa mattina si è sottoposto a degli esami strumentali. Il club nerazzurro ha reso note l’esito dei controlli fisici, spiegando anche le tempistiche del recupero dall’infortunio.

Infortunio Acerbi, l’Inter comunica il risultato degli esami

L’ESITO – Alla vigilia di Inter-Lipsia ecco le novità emerse sull’infortunio di Acerbi e comunicate dal sito ufficiale dell’Inter: «Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno». Il difensore non sarà sicuramente disponibile per Inter-Lipsia di domani sera, ma non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare ai box e fuori dalla portata di Inzaghi. Non resta, dunque, che aspettare le prossime giornate per conoscere più precisamente le tempistiche del recupero. Tenendo anche in considerazione che il difensore centrale nerazzurro era già reduce da un altro infortunio accusato solo poche settimane fa. Rientrano a disposizione di Inzaghi per Inter-Lipsia, invece, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.