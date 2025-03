Infortuni Lautaro Martinez e Dumfries, oggi esami e tempi di recupero

Oggi, Dumfries e Lautaro Martinez si sottoporranno a esami medici per valutare i loro infortuni. Il team medico dell’Inter spera in un rapido recupero per entrambi i giocatori.

ATTESA – L’Inter è in attesa dei risultati degli esami medici per Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, due giocatori chiave che potrebbero saltare le prossime sfide contro Milan e Bayern Monaco, rispettivamente andata delle semifinali di Coppa Italia e andata dei quarti di finale di Champions League. Entrambi i calciatori hanno riportato problemi fisici durante l’ultima partita contro l’Atalanta, tant’è che non hanno preso parte agli impegni con Olanda e Argentina. Gli esami, previsti per oggi, saranno fondamentali per determinare l’entità degli infortuni e stabilire i tempi di recupero. Simone Inzaghi (Beppe Marotta ha parlato di rinnovo poco fa) spera che le diagnosi non rivelino lesioni più gravi del previsto, ma rimane vigile sulle possibili alternative tattiche.

In attesa degli esami, l’Inter riflette sugli infortuni di Lautaro Martinez e Dumfries

RIFLESSIONI – Nonostante l’infortunio, Lautaro Martinez ha già iniziato il suo percorso di recupero ad Appiano Gentile. Il giocatore argentino sta seguendo una serie di terapie specifiche per accelerare il suo ritorno in campo. Le prime sensazioni sul suo recupero sono positive, ma solo gli esami di oggi potranno fornire un quadro chiaro della situazione. Lautaro spera di tornare a disposizione il prima possibile, soprattutto in vista degli impegni di campionato e delle competizioni europee. L’obiettivo è col Milan. Quanto agli eventuali tempi di recupero di Dumfries, potrebbe saltare sia Udinese che Milan per provare a ritornare col Bayern Monaco l’8 aprile.