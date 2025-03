Infortuni Inter, un paio di rientri! Tra Monza e Atalanta altri 2? – TS

Oggi l’Inter gioca a Rotterdam contro il Feyenoord, ma deve fare i conti anche con la questione infortuni. Due sono rientrati già per la sfida di Champions League. Mentre altri due potrebbero farlo tra Monza e Atalanta. Le ultime da Tuttosport sugli infortuni dell’Inter.

ULTIME – Capitolo infortuni Inter difficile da decifrare per Simone Inzaghi, che oggi giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord praticamente con un solo esterno a disposizione, ossia Denzel Dumfries. Per il resto tutti infortunati e rimasti in quel di Milano a curarsi e tifare per la Beneamata. A proposito di Milano, rispetto alle trasferte europee precedenti, questa volta l’Inter ritornerà immediatamente in Italia, perché prenderà il volo da Rotterdam già al termine dell’andata contro il Feyenoord al de Kuip. Una buona notizia per Inzaghi, visto che sabato ci sarà la sfida di campionato contro il Monza. Ritornando agli infortunati, sia Yann Sommer che Raffaele Di Gennaro sono ritornati arruolabili. Mentre gli altri?

Infortuni Inter, i rientri di Carlos Augusto, Zalewski e Dimarco

RITORNI – Fari puntati su Carlos Augusto e Nicola Zalewski. Il primo dovrebbe ritornare contro il suo ex Monza sabato sera. Quanto al polacco, i tempi sono leggermente più lunghi, tant’è che presumibilmente ce la dovrebbe fare per il 16 marzo, quando l’Inter farà visita all’Atalanta al Gewiss Stadium nello scontro diretto in cima alla classifica. Federico Dimarco scalpita per ritornare contro la Dea, ma si potrebbero non forzare i tempi. Al 100% sarà sicuramente arruolabile dopo la sosta per le nazionali, quando l’Inter affronterà l’Udinese a San Siro.