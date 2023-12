Infortuni Inter, Inzaghi aspetta: un giocatore punta il Bologna − CdS

Infortuni Inter. Inzaghi deve convivere anche con qualche infortunio di troppo in difesa. Ma fortunatamente il peggio sta passando e uno scalpita per rientrare in Coppa Italia per Inter-Bologna.

INFORTUNI INTER − Benjamin Pavard conta i giorni per rientrare in campo con l’Inter. Ieri ha lavorato per la prima volta parzialmente col gruppo. Il francese, out dal 4 novembre contro l’Atalanta per una lussazione alla rotula del ginocchio, spera di giocare almeno uno spezzone per la partita di Coppa Italia del 20 dicembre contro il Bologna a San Siro. Domenica ci sarà la sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri, da capire se Inzaghi lo porterà quantomeno in panchina. Rimangono ancora ai box anche de Vrij e Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia