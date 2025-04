Infortuni Abraham e Gimenez: per uno ancora problemi! Inter a -17

Il Milan aggiorna sulle condizioni degli infortuni di Abraham e Gimenez, entrambi sono usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina. E tra 17 giorni c’è il ritorno di Coppa Italia con l’Inter.

INFORTUNI – Il Milan, dopo il pareggio in Coppa Italia contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, ha trovato un altro pareggio, stavolta contro la Fiorentina. Un pari sicuramente più duro da digerire, perché potrebbe risultare fatale ai fini della corsa al quarto posto. I rossoneri, noni in classifica, distano otto lunghezze dal Bologna, che ancora dovrà giocare la sua partita contro il Napoli. Nella serata di ieri, da registrare anche gli infortuni di Tammy Abraham e Santiago Gimenez. Ma arrivano nuove indicazioni sui due attaccanti. Tutto superato per l’inglese, il messicano invece è ancora dolorante e nelle prossime ore potrebbe sottoporsi anche a degli esami strumentali.

Le ultime sugli infortuni di Abraham e Gimenez: il 23 aprile ci sarà Inter-Milan

DUBBIO – Tra 17 giorni esatti ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. La partita, il quinto e ultimo derby della stagione, è in programma il 23 aprile. Se per Abraham non ci saranno problemi, tant’è che già domani ritornerà ad allenarsi regolarmente a Milanello, Gimenez invece è ancora tutto da valutare. L’attaccante ex Feyenoord ha avuto la peggio nel contrasto con il portiere della Fiorentina De Gea, sbattendo violentemente a terra sul fianco.