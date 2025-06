Infortunati Inter, Calhanoglu e Bisseck: fissati i loro rientri – SM

In casa Inter, ci sono due infortunati: Hakan Calhanoglu e Yann Aurel Bisseck. Ecco quando rientreranno per le partite del Mondiale per Club.

LA SITUAZIONE – L’Inter è partita in direzione Stati Uniti questa mattina attraverso un volo da Malpensa. Sull’aereo sono saliti anche Hakan Calhanoglu e Yann Aurel Bisseck, entrambi infortunati, dopo l’amara finale di Champions League contro il Psg. L’Inter esordirà contro il Monterrey giorno 18 e i due non ci saranno per la partita di esordio. La prima Beneamata di Cristian Chivu sarà ricca di giovani con l’innesto anche dal primo minuto, riferisce Sport Mediaset, dei due nuovi arrivati Luis Henrique e Petar Sucic. Entrambi stanno già bene e dovrebbero giocare dal primo minuto contro i messicani del Monterrey tra una settimana. Per quanto riguarda Calhanoglu e Bisseck, fissati i loro rientri.

Infortunati Inter, i tempi di recupero di Calhanoglu e Bisseck per il Mondiale

TEMPI DI RECUPERO – Il turco e il tedesco riusciranno comunque ad essere disponibili per le partite del girone. Calhanoglu sarà pronto per la sfida del 21 contro l’Urawa Red Diamonds, mentre Bisseck riuscirà ad esserci per l’ultima partita contro gli argentini del River Plate il 26. Entrambi hanno svolto lavoro personalizzato sia lunedì che martedì, ma presto potranno ritornare arruolabili.