Infermeria Inter, due già ristabiliti e Chivu ne attende altri due – CdS

In casa Inter, occhio pure all’infermeria. Infatti, quattro giocatori hanno ripreso prima i lavori ad Appiano Gentile, ossia il 23, per riprendersi dai rispettivi infortuni. Per due già tutto rientrato, discorso diverso invece per altri giocatori. Cristian Chivu li aspetta.

INFERMERIA – Quello di oggi sarà il quarto giorno di raduno dell’Inter, ma il secondo di ritiro effettivo. Ieri, Chivu insieme a Beppe Marotta hanno presentato la nuova stagione. Il tecnico ha anche risposto a domande relative alla squadra, sia per quanto riguarda il modulo da utilizzare che sull’atteggiamento che vorrà vedere dai suoi ragazzi (vedi articolo). A dire il vero, già, per circa quattro giocatori il raduno/ritiro era iniziato il 23 luglio. Ossia per Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Yann-Aurel Bisseck. Tutti e quattro alle prese con dei guai di natura fisica. Come riferisce il Corriere dello Sport, tutto rientrato sia per il turco che per il francese. Discorso diverso invece per gli altri due.

Infermeria Inter, per Zielinski e Bisseck qualche giorno in più

TEMPI PIÙ LUNGHI – Zielinski e Bisseck sono fermi da più tempo e devono svolgere un lavoro più specifico prima di aggregarsi al resto dei compagni, pur essendo recuperati dal punto di vista fisico. Probabilmente, i due rientreranno a pieno regime da agosto.