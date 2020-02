Infantino, visita alla sede dell’Inter: presente Zhang con due dirigenti – GDM

Condividi questo articolo

Infantino ha fatto visita oggi alla sede dell’Inter, squadra per la quale simpatizza il presidente della FIFA. Presente all’incontro il presidente Steven Zhang insieme a due dirigenti nerazzurri. Di seguito quanto rivelato e documentato da Gianluca Di Marzio

VISITA INFORMALE – “Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha fatto visita alla sede dell’Inter, squadra di cui peraltro è simpatizzante. Una visita informale, dal momento che Infantino si trovava a Milano per affari personali. Ne ha approfittato, peraltro, per salutare Zvonimir Boban, attuale chief football officer del Milan, con cui in precedenza ha lavorato in FIFA”. All’incontro nella sede dell’Inter era presente il presidente Steven Zhang, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta.

Fonte: gianlucadimarzio.com