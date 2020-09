Infantino: “Obiettivo è riportare tifosi allo stadio. Ma salute è più importante”

Gianni Infantino presidente FIFA

Gianni Infantino, presidente della FIFA, nel corso di una conferenza stampa tenuta a margine dell’incontro con il Premier Giuseppe Conte, è tornato ad affrontare il delicato tema della riapertura degli stadi ai tifosi. Di seguito le sue parole

STADI – Queste le parole di Gianni Infantino: «Riapertura stadi? Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, siamo tutti d’accordo, ma la salute è più importante. Bisognerà lavorare, bisognerà vedere cosa succede adesso, in questo periodo in cui si torna a vivere in contatto con la gente. Chiaro che il nostro obiettivo e’ riportare i tifosi e la gioia nel calcio, ma senza fissare termini e pressioni, bensì lavorando con serietà per il ritorno alla normalità».

Fonte: Sportface.it