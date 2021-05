Infantino nega: «FIFA dietro la Superlega? Falso! Contro nostri princìpi»

Gianni Infantino – in qualità di Presidente – ha parlato durante il congresso odierno della FIFA, dove ha risposto alle voci che lo avrebbero visto dietro alle quinte del progetto (poi fallito) Superlega, tra cui l’Inter è stata uno dei club fondatori (vedi articolo).

VOCI INFONDATE – Gianni Infantino, presidente della FIFA, ci ha tenuto a rispondere alle indiscrezioni che avrebbero voluto la federazione dietro al progetto Superlega: «Bisogna sempre vedere da dove arrivano le voci. Io parlo spesso con le squadre europee e già si sapeva che un progetto simile era discusso. Quando ero nella UEFA esisteva già un’idea simile, poi ci fu un confronto e si risolse il tutto in un nulla di fatto. Alla FIFA abbiamo il dovere di confrontarci con tutti, ma non siamo dietro alla Superlega. A gennaio ho firmato una dichiarazione che ben esprimeva il nostro pensiero. La rottura con determinati club era già chiara da tempo. Non dobbiamo uccidere i sogni di alcune società, una competizione chiusa è contro ai nostri princìpi».