Infantino: «Aumentare i minuti di gioco? Una soluzione, vi spiego perché»

Gianni Infantino, presidente FIFA, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato delle possibili modifiche nel mondo del calcio, tra queste oltre la possibilità di confermare le cinque sostituzioni, anche quella di aumentare il tempo effettivo di gioco e di ridurre l’attesa per i mondiali di calcio da quattro a due anni.

MINUTI DI GIOCO – Infantino parla della possibilità di aumentare i minuti di gioco di una partita di calcio, o di altre possibili soluzioni per venire incontro agli arbitri: «Uno dei problemi maggiori del nostro calcio è che appena c’è un piccolo fallo il calciatore non si muove più, cosa che tra l’altro non succede nel calcio femminile e probabilmente dovrebbero prendere esempio. Come si potrebbe ridurre? Magari pensando il tempo effettivo. Se il cronometrista è la soluzione o meno, non lo so. Qualsiasi cosa può aiutare l’arbitro ben venga».

OGNI DUE ANNI – Infantino parla della possibilità di giocare i mondiali ogni due anni, con il rischio di stressare i giocatori: «Mondiali ogni due anni uno stress per i giocatori? L’importante è fare più partite importanti. Un mondiale in più in due anni non cambia molto, l’importante è riuscire a dare il tempo di riposo ai giocatori e farli viaggiare di meno».