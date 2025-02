Indisponibili Inter, ora sono 5. Tempi di recupero: due a Napoli – CdS

In casa Inter la lista degli indisponibili inizia a diventare sempre più importante. Nella giornata di ieri si è aggiunto alla lista Nicola Zalewski. Il Corriere dello Sport fa il punto sui tempi di recupero. Due dovrebbero farcela per Napoli.

INFORTUNATI – L’Inter inizia a fare la conta dei propri indisponibili. Nella giornata di ieri, Simone Inzaghi ha ricevuto un’altra cattiva notizia: ovvero l’infortunio di Nicola Zalewski (clicca qui per il comunicato ufficiale). Il polacco dovrà stare ai box per almeno un paio di settimane. A sinistra è chiara emergenza, sia in vista di Inter-Lazio di questa sera, che per Napoli-Inter, scontro diretto in programma sabato alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sono cinque gli indisponibili dell’Inter in questo momento: i portieri Yann Sommer e Raffaele Di Gennaro, gli esterni mancini Carlos Augusto e Zalewski e gli attaccanti Marcus Thuram e Joaquin Correa. Il Corriere dello Sport indica i tempi di recupero.

Indisponibili Inter, la lista si allunga: tempi di recupero di ognuno

PORTIERI – Se il recupero di Di Gennaro è in programma in primavera dopo l’operazione al dito, Sommer invece dovrebbe recuperare prima. Intorno a metà marzo, probabilmente potrebbe farcela per Atalanta-Inter.

ESTERNI – Quanto a Carlos Augusto e Zalewski. Il primo salterà sia stasera che Napoli-Inter, sperando di recuperare per l’andata degli ottavi di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord in data 11 febbraio.

ATTACCANTI – Chi invece dovrebbe recuperare già per Napoli sono appunto Thuram e Correa. Il primo già da ieri ha iniziato ad allenarsi un po’ in gruppo e un po’ da solo. Mentre per il Tucu (scoppiato il caso contro il Genoa) scongiurate lesioni.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.