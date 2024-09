Curva Nord Inter, emergono pressioni e richieste anche a Inzaghi!

Anche Simone Inzaghi nel mirino dei rappresentati della Curva Nord dell’Inter, che in occasione di un’importante sfida hanno rivolto richieste precise. Di seguito quanto è emerso dall’istanza del Gip.

LA FINALE – Continuano ad emergere dettagli inquietanti dall’indagine avviata dalla Procura di Milano sui capi ultras delle Curve di Inter e Milan. Leggendo gli atti risultano, in particolare, ulteriori informazioni in merito all’attività criminale dei rappresentati della tifoseria organizzata nerazzurra. Dall’istanza del Gip, infatti, anche l’allenatore interista Simone Inzaghi sarebbe stato tirato in ballo dalla Curva Nord, in occasione della finale di Champions League del 2023. Come spiegato in precedenza, gli ultras nerazzurri avrebbero provato a speculare sulla vendita dei biglietti della sfida contro il Manchester City. Per questo motivo, si legge negli atti, il rappresentate della Curva Nord, Marco Ferdico, «Ha esplicitamente chiesto a Inzaghi di intervenire con la Società, o meglio direttamente con Giuseppe Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti».

Curva Nord, le richieste rivolte direttamente ad Inzaghi

LE RICHIESTE – Secondo gli atti della Procura di Milano, Marco Ferdico – oggi finito in manette insieme a molti altri esponenti delle Curve milanesi – avrebbe ottenuto «la promessa di Inzaghi di intercedere con i vertici Societari». La risposta dell’allenatore dell’Inter sarebbe stata: «parlo con Ferri con Zanetti con Marotta». Dettagli, questi, che confermano la difficoltà della società nerazzurra nel contrastare l’attività criminale presente all’interno della Curva Nord, interessata esclusivamente al guadagno e al ritorno economico.

