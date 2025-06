Incrocio temuto o sperato? Inzaghi può ritrovare l’Inter! – CdS

Con la vittoria del suo Al Hilal contro il Pachuca con il punteggio di 2-0, Simone Inzaghi si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club: ad attenderlo il Manchester City, con la certezza dell’incrocio con l’Inter in caso di vittoria dei sauditi e dei nerazzurri.

LA CERTEZZA – L’Inter e Simone Inzaghi potrebbero clamorosamente incontrarsi, questa volta da avversari, dopo solo poche settimane dalla propria separazione. Tale realtà, che qualsiasi grande sceneggiatore avrebbe immaginato a corredo del “grande addio”, è al contempo così vicina e così lontana dal realizzarsi. Vicina perché “basterebbe” a nerazzurri e Al Hilal vincere i rispettivi match degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Lontana in quanto i sauditi devono prima superare il Manchester City – e l’Inter il Fluminense – per rendere tale ipotesi una realtà concreta.

Inzaghi-Inter, qual è l’auspicio dei tifosi? Due scuole di pensiero

LE INTERPRETAZIONI – Quando si parla di un possibile duello con il grande ex Inzaghi, il tifo interista è evidentemente diviso tra due correnti di pensiero. Vi è chi, non avendo mai apprezzato totalmente il piacentino o essendo rimasto deluso dal modo in cui ha lasciato l’Inter, non vede l’ora di incontrarlo per “regolare un conto in sospeso”. Così come vi sono tifosi che, invece, temono di ricevere uno scherzo davvero indigesto da colui che li ha di nuovo resi grandi a livello internazionale. Ad ogni modo, è sempre bene evitare di fare i conti senza l’oste. Prima è necessario superare gli ottavi, poi si potrà – eventualmente – pensare ad apparecchiare al tecnico piacentino una sorpresa con i fiocchi.

Fonte: Andrea De Pauli – Corriere dello Sport