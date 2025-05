Palladino, incredibile: si è dimesso dalla Fiorentina! – Sky

Incredibile a Firenze, con Raffaele Palladino dimessosi pochi minuti fa. A riportarlo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Nemmeno un mese fa, il club viola aveva annunciato il rinnovo dell’allenatore campano, esattamente un giorno prima della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis (poi persa).

DIMISSIONI – Terremoto a Firenze: Palladino si sarebbe dimesso. Si aspettano comunicati e annunci ufficiali. Incredibile quanto sta succedendo in queste ore alla Fiorentina. Come riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, l’allenatore campano ha rassegnato le proprie dimissioni. Ma ancora non c’è nulla di ufficiale. La Fiorentina ha chiuso la stagione al sesto posto, il miglior risultato da undici anni a questa parte, e con la qualificazione in Conference League. A proposito della Conference, la Viola è stata eliminata solamente in semifinale per mano degli spagnoli del Real Betis, che questa sera si giocherà la finale a Breslavia contro il Chelsea dell’italiano Enzo Maresca.

OPERA DI CONVINCIMENTO – La Fiorentina aveva annunciato alla vigilia di Fiorentina-Real Betis il rinnovo fino al 2027. Adesso, il club sta lavorando per convincerlo a rimanere. Continua dunque l’incredibile valzer delle panchine. Quella della Fiorentina sembrava veramente l’unica panchina delle big ad essere certa. Ovviamente non più.