Incredibile la Juventus, KO in casa col Benfica. Ora spareggi

La Juventus ha perso malamente in casa contro il Benfica in Champions per 0-2 e scivola agli spareggi di Champions League.

KO – Niente da fare per la Juventus allo Juventus Stadium, che perde in casa col Benfica per 0-2 sotto i colpi di Pavlidis e Kocku. L’attaccante greco segna subito al 16′, mentre il centrocampista turco, connazionale di Calhanoglu, segna all’81’ chiudendo la partita. Per i bianconeri adesso spareggi di Champions League, con il sorteggio che si terrà nella giornata di venerdì. La squadra di Thiago Motta perde due partite consecutive nel giro di appena tre giorni. Ora è crisi.

JUVENTUS-BENFICA 0-2

16′ Pavlidis, 81′ Kocku