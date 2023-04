Incredibile Hodgson: torna a 75 anni, doppio trionfo e oggi goleada ad altro ex Inter!

Ricordate Hodgson? L’ex allenatore dell’Inter dal 1995 al 1997 e per un breve periodo nel 1999 sembrava aver finito la sua carriera in panchina. Invece il Crystal Palace l’ha richiamato a settantacinque anni e lui ha tirato fuori i londinesi con un doppio trionfo.

CHE RITORNO – Il nome di Roy Hodgson all’Inter non evoca certo bei ricordi, vista la cessione frettolosa di Roberto Carlos nel 1996 e la finale di Coppa UEFA persa ai rigori con lo Schalke 04. In Inghilterra però continua ad avere successo, nonostante l’anno scorso sia retrocesso col Watford. Lo scorso 21 marzo il Crystal Palace, già guidato dal 2017 al 2021, l’ha richiamato per sostituire un altro ex Inter in panchina, Patrick Vieira. I londinesi non vincevano dal 31 dicembre, avevano perso tutte le quattro partite di marzo. Con Hodgson è però un’altra storia: il Crystal Palace si è rilanciato. Ha vinto 2-1 col Leicester City otto giorni fa, con gol decisivo allo scadere, e poco fa ha dilagato 1-5 in casa del Leeds United (di un ulteriore ex Inter, Wilfried Gnonto). Nonostante il vantaggio di Patrick Bamford al 21′ il Crystal Palace ha pareggiato nel primo minuto di recupero del primo tempo con Marc Guéhi. Poi goleada nella ripresa: doppietta di Jordan Ayew (53′ e 77′), reti di Eberechi Eze (55′) e Odsonne Édouard 69′). Così il Crystal Palace sale a trentatré punti, +6 sulla zona retrocessione. E Hodgson, che farà settantasei anni il prossimo 9 agosto, è tornato alla grande in Inghilterra.