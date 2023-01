Incredibile Cancelo, lascia il Manchester City! L’ex Inter ceduto a un’altra big

Joao Cancelo è pronto a lasciare il Manchester City. Notizia incredibile riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex terzino dell’Inter sarà ceduto in prestito a un’altra big internazionale.

VIA – Joao Cancelo saluta il Manchester City per trasferirsi in prestito al Bayern Monaco. Affare in chiusura tant’è che il giocatore ha già accettato la nuova destinazione. Non si conoscono ancora i motivi di questa scelta, ma nell’ultimo periodo il giocatore era finito un po’ ai margini della rosa, dopo la straordinaria stagione disputata (quella scorsa).