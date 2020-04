Incontro Uefa-Federazioni: per le italiane possibile rebus coppe – Sky

Oggi è previsto un incontro importante tra la Uefa e le 55 federazioni nazionali europee. Verranno illustrati diversi scenari riguardanti soprattutto la conclusione delle Coppe attualmente ferme. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

INCONTRO IN CORSO – L’incontro in corso e per le italiane c’è un possibile rebus coppe nel caso non venisse conclusa la Serie A. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport: «L’incontro è iniziato intorno alle 12, la Uefa ha riunito le 55 federazioni, per l’Italia è presente il segretario generale Marco Brunelli. Verranno illustrati gli scenari, al momento il più concreto prevede la disputa delle coppe in agosto. C’è una cosa da capire che potrebbe rivelarsi fondamentale, nel caso non si giocasse la Serie A le squadre italiane potrebbero partecipare alle coppe? Le risposte le avremo nel pomeriggio».