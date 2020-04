Incontro Gravina-Governo fondamentale per il destino del calcio – Sky

Condividi questo articolo

Per capire il destino del calcio attualmente fermo per l’emergenza sanitaria sarà fondamentale l’incontro tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il comitato tecnico-scientifico del Governo. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

INCONTRO FONDAMENTALE – Per capire il destino del calcio italiano tra ripartenza e stop definitivo sarà fondamentale l’incontro tra il presidente della FIGC Gravina e il comitato tecnico-scientifico del Governo: «Dalle parole di Spadafora si capisce ancora di più quanto sia importante l’incontro tra Gravina e il comitato tecnico-scientifico del Governo per l’aggiornamento del protocollo. Quello è lo spartiacque tra fermarsi e andare vanti. L’idea di Gravina è chiara, ieri ha usato parole decise e forti e ha espresso diversi concetti, ha detto che non sarà lui a fermare il calcio perché ci sarebbero 700 milioni di perdite. Oggi pomeriggio alle 16:30 si riunirà il tavolo permanente della Federcalcio con tutte le componenti come le leghe e le associazioni di calciatori, allenatori e arbitri».