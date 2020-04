Incontro Uefa, prime indicazioni: irrealistico giocare a breve? – Sky

Nella giornata di oggi si sta tenendo un importante incontro tra la Uefa e le federazioni europee su come risolvere il problema delle competizioni bloccate a causa del Coronavirus: c’è pessimismo sulle possibilità di riprendere a giocare a breve

Oggi si tiene in videoconferenza un incontro tra la Uefa e le federazioni europee per discutere del proseguimento delle competizioni attualmente bloccate a causa dell’emergenza Coronavirus. Secondo Sky Sport le prime indiscrezioni non inducono all’ottimismo, si ritiene infatti irrealistico poter riprendere a giocare prima della fine di maggio o dell’inizio di giugno, fatto che renderebbe veramente complicato poter portare a termine le competizioni con il loro format.