Incocciati: «Scudetto? Milan ha carattere ma per rosa dico Inter favorita»

L’ex tecnico Giuseppe Incocciati, su ‘Si gonfia la rete‘, ha parlato della lotta Scudetto con il testa a testa fra Inter e Milan. La sua previsione in vista del rush finale

LOTTA SCUDETTO − Incocciati sulla bagarre al vertice con i demeriti del Napoli: «Inter e Milan erano allo stesso livello. Bisognava spingere sull’acceleratore per questo sprint finale. Negli anni il Napoli ci ha fatto capire che questo è un film che si ripete ogni anno: quando c’è da dare tutto succede qualcosa di inspiegabile. Per carattere e struttura di spogliatoio il Milan è avvantaggiato per la vittoria finale, ma la rosa dell’Inter è superiore, credo che alla fine i neroazzurri avranno la meglio».