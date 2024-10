Inchiesta ultras, dalla voce di Skriniar alle pressioni su Inzaghi: il punto – TS

L’inchiesta ultras entra in una fase importante, con la magistratura sportiva entrata in possesso di prove attinenti a conversazioni avute da Marco Ferdico con Milan Skiniar e Simone Inzaghi.

LA SITUAZIONE – L’inchiesta ultras ha sicuramente scosso il mondo del calcio milanese, coinvolgendo sia Inter che Milan in una storia che si infittisce a causa delle nuove prove ora emerse. In particolare, il riferimento al contenuto di conversazioni telefoniche avute da Marco Ferdico, esponente di spicco della Curva Nord arrestato negli scorsi giorni per il presunto reato di “associazione a delinquere a scopo di estorsione”, e altri esponenti della curva dell’Inter su incontri da lui tenuti con tesserati del club nerazzurro. Nello specifico, con Milan Skriniar, incontrato quando era sul punto di partire a causa della scadenza del suo contratto con i meneghini, e con Simone Inzaghi, criticato per aver rifiutato l’idea di un primo contatto di persona tra le parti.

Inchiesta ultras, le indicazioni di Ferdico su un presunto volere di Marotta

LA POSIZIONE – Tra le registrazioni delle conversazioni telefoniche avute da Ferdico sul tema spicca anche quella inerente a una presunta volontà dell’allora AD dell’Inter Giuseppe Marotta di evitare incontri ad Appiano Gentile. Il motivo sarebbe legato alla presenza di “telecamere e robe varie”, ossia di elementi in grado di far ricostruire in maniera più chiara e trasparente la vicenda. Al momento, è bene ribadire che quelle parole attribuite a Ferdico non sono state provate e che l’attuale Presidente nerazzurro Marotta non figura nel registro degli indagati. Anzi, anche prima della partita con la Stella Rossa ha ribadito che l’Inter costituisce “parte lesa” nell’ambito dell’inchiesta ultras su cui indaga anche la procura sportiva.

Fonte: TuttoSport