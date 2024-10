Inchiesta ultras, silenzio da altri due: mossa dei legali di Inter e Milan!

Inchiesta ultras. Oggi nuovo giro di interrogatori per la Procura di Milano, con due ultras di Inter e Milan che hanno fatto scena muta davanti al GIP Santoro. Intanto, arriva la mossa dei legali di Inter e Milan.

SCENA MUTA – Nuova giornata di interrogatori e nuovo silenzio da parte degli ultras legati all’inchiesta mossa dalla Procura di Milano contro le due curve di Inter e Milan. Il GIP Domenico Santoro si è trovato di fronte prima Marco Ferdico, capo ultras nerazzurro e poi Luca Lucci, leader invece della Curva Sud del Milan. Ma come successo già ieri, anche oggi altra scena muta con Ferdico e Lucci che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Domani saranno sentiti altri ultras in manette, nonché, scrive Calcio e Finanza, anche Gherardo Zaccagni, imprenditore nel settore parcheggi.

Inchiesta ultras, Inter e Milan si muovono con i propri legali

MOSSA – Intanto, le due società Inter e Milan si sono messe al lavoro per dimostrare la loro innocenza e soprattutto per iniziare a sradicare questo legame tra club e ultras criminali. Di conseguenza, i legali delle due società hanno incontrato il PM Marcello Viola nell’ambito del procedimento di prevenzione aperto ai due club non indagati. Non ci sono né tempi né scadenze ma si procederà con cautela e scrupolo per eliminare una volta per tutte questi brutti legami.