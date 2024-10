Inchiesta ultras, Sala: «Era nell’aria che qualcosa non andasse!»

L’inchiesta ultras si arricchisce di un nuovo punto di vista, con il sindaco di Milano Beppe Sala che ha commentato in maniera molto netta la vicenda.

IL PENSIERO – L’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras di Inter e Milan per il possibile reato di “associazione a delinquere” è stata oggetto di un commento da parte del sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino meneghino ha posto l’accento sul fatto che tale notizia non lo abbia sostanzialmente sorpreso, stante la presenza di elementi già tali da sollevare dubbi in merito: «Molto male quello che è successo, molto bene però quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché era nell’aria che ci fosse qualcosa che non andava».

Sala su un’ipotesi estrema nel contesto dell’inchiesta ultras

LO ESCLUDE – Sala ha poi proseguito escludendo che un eventuale commissariamento riguardante le due società Inter e Milan possa influire in maniera negativa sulla vicenda legata alla ristrutturazione di San Siro. Nello specifico, il sindaco meneghino ha fatto riferimento alla sua esperienza per esprimere un concetto chiaro: «Rispetto all’ipotesi commissariamento, ricordiamo che noi abbiamo avuto per un certo momento la Fiera in condizioni analoghe, mentre oggi è in una situazione splendida. Per cui ci si passa attraverso i problemi».