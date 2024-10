Inchiesta ultras, oggi il giorno di Inzaghi. Un rischio per l’Inter – SM

Quest’oggi Simone Inzaghi è stato interrogato per le sue conversazioni con Marco Ferdico, uno dei rappresentanti più noti del gruppo ultras intorno all’Inter. Sport Mediaset lancia un pericolo inerente l’inchiesta ultras per l’Inter.

LA SITUAZIONE DEI TESSERATI – Simone Inzaghi è stato il primo ad aver parlato tra i tesserati di Inter e Milan relativamente all’inchiesta sugli ultras nata qualche giorno fa. L’allenatore dell’Inter ha dovuto rispondere alle domande relative alle sue conversazioni con Marco Ferdico per i biglietti di Istanbul in occasione della finale di Champions League di un anno e mezzo fa. Il tecnico piacentino è stato ascoltato come persona informata sui fatti, niente di più. Dopo sarà il turno di Javier Zanetti, il vice-presidente nerazzurro. Per il Milan Davide Calabria dovrà chiarire l’accaduto ad un bar di Cologno Monzese in un incontro con il capo del gruppo ultras rossonero Luca Lucci.

Inchiesta ultras, un pericolo per Inter e Milan

PERICOLI – Per quanto riguarda la giustizia sportiva la Procura di Milano invierà poi gli atti a Giuseppe Chiné, procuratore federale della FIGC. Verranno valutati tutti gli illeciti intorno ad Inter e Milan in relazione all’articolo 25 della giustizia sportiva. Secondo quest’ultimo i club non possono finanziare o contribuire al mantenimento di gruppi organizzati o non organizzati dei propri sostenitori. Se verrà accertato l’intervento delle società milanesi ci sarà una sanzione pecuniaria consistente.