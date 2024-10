Inchiesta ultras, Lotito: «I club scelgano sempre la legalità»

Sull’inchiesta ultras, che ha scosso il mondo del calcio a causa dell’arresto di circa una decina di esponenti delle curve di Inter e Milan, il Presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso in questa maniera.

LE DICHIARAZIONI – L’inchiesta ultras rappresenta un tema che tiene banco in casa Inter e Milan, non per ragioni legate al coinvolgimento dei dirigenti e tesserati bensì per le possibili ripercussioni sul campo. Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha pronunciato il suo punto di vista in merito a Sky Sport, con un accento posto sul comportamento che ogni società deve adottare per fronteggiare tale fenomeno: «Bisogna sempre scegliere tra la legalità e il consenso. Per i club è assolutamente obbligatorio scegliere la legalità. Per quanto riguarda i fatti ora in discussione, non li conosco e quindi non mi esprimo in merito».

Inchiesta ultras, la situazione al 4 ottobre

IL PUNTO – L’Inter, per quanto riguarda l’inchiesta, si dichiara “innocente e parte lesa“, rivelandosi pronta a collaborare su ogni fronte con la Procura per risolvere la questione. Lo stesso club ha, inoltre, fatto comprendere che sui legami con la Curva, così come sull’assegnazione dei 1500 biglietti per la finale di Champions League, la Digos era a conoscenza di tutto. Ciò è frutto di una strategia pensata dalla dirigenza per affrontare in radice, senza evitare di farsi ricattare da alcuni ultras nerazzurri, una vicenda per nulla edificante per i suoi presunti protagonisti.