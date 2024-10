Inchiesta ultras, Inter e Milan tra l’art. 25 e il ‘famigerato’ art. 4! – TS

Ad indagare sul caso ultras di Inter e Milan anche la giustizia sportiva. Due articoli sono in ballo: il 25 e il 4. La situazione sull’inchiesta ultras.

LA SITUAZIONE – L’inchiesta legata agli ultras di Inter e Milan è in attesa di completare il suo iter. La Procura di Milano, dopo aver interrogato nei giorni scorsi gli indagati, adesso ascolterà pure le due società coinvolte. Come scrive Tuttosport, ogni giorno può essere quello buono per un faccia a faccia tra il dottor Marcello Viola e i vari Simone Inzaghi, Javier Zanetti, Beppe Marotta, Nicolò Barella, Davide Calabria e Milan Skriniar (quest’ultimo oggi al PSG). Sulla spinosa questione, oltre a lavorarci la Giustizia Ordinaria, ha messo le mani anche quella sportiva, con il procuratore Giuseppe Chinè. Quest’ultimo ha aperto un’indagine e una volta esaminati i documenti milanesi deciderà se procedere o archiviare. Se dovesse prevalere la prima opzione, il percorso sarebbe il seguente.

Inchiesta ultras Inter e Milan tra l’articolo 25 e il rischio dell’articolo 4

ARTICOLO 25 – Nel caso in cui, infatti, Inter e Milan fossero coinvolte gli verrebbe imputato l’articolo 25 a tema “Prevenzione di atti violenti”. Il comma 1 recita: “Divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”. La violazione di tale comma comporta la sanzione da euro 10.000 a euro 50.000 per le società di serie A. E poi c’è il comma 10: “divieto per i tesserati di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. In questo caso, le sanzioni andrebbero dall’ammenda con diffida fino alla squalifica per una/due giornate di gara fino all’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc.

ARTICOLO 4 – Non è da escludere però neanche la violazione dell’articolo 4, il più pesante, riguardante i “principi di lealtà, correttezza e probità”. Questo ovviamente richiamerebbe alla penalizzazione di uno o più punti in classifica. L’avvocato Vaglione, a tal proposito, lo ha inteso come: “Clausola di salvaguardia che va gestita con grande equilibrio”.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva