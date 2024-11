Inchiesta ultras, il grande pericolo è l’articolo 4! Spiegazione – TS

Continua l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, la Procura della FIGC ha aperto l’indagine. Il grande pericolo per Tuttosport è l’articolo 4.

PERICOLO – L’articolo 4 potrebbe mettere in difficoltà sia Inter che Milan per quanto riguarda l’inchiesta sugli ultras. Tale articolo del codice di giustizia sportiva tutela lealtà, correttezza e probità e ha diverse sanzioni che inevitabilmente i club devono prendere in considerazione. Le società escludono il loro coinvolgimento, le parole del procuratore capo Viola sono rassicuranti a riguardo perché Inter e Milan vengono giudicate come vittime del caso.

Inchiesta ultras, le posizioni dei tesserati dell’Inter

POSIZIONI – Saranno da valutare le posizioni di Simone Inzaghi e Javier Zanetti, che hanno intrattenuto rapporti con i tifosi prima della finale di Champions League ad Istanbul. Entrambi hanno ribadito che non ci sono state minacce, solo la paura di rimanere senza tifosi ha portato l’allenatore a chiedere il supporto. I giocatori invece più a rischio sono Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Il turco ha ammesso di aver incontrati i capi ultrà in occasione della loro vicinanza per il terremoto in Turchia nel 2023. Il procuratore Chiné avrà 60 giorni più 40 di proroga per condurre l’indagine sportiva. Poi ci saranno le sanzioni.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino