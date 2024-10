Inchiesta ultras, giornata importante: Inzaghi atteso a questo

L’inchiesta ultras ha vissuto nella giornata di oggi un momento importante, con l’allenatore Simone Inzaghi chiamato a raccontare la verità dei fatti come persona informata sulla vicenda.

LA SITUAZIONE – L’inchiesta ultras, che ha condotto all’arresto di 19 esponenti delle curve dell’Inter e del Milan, è entrata in una fase potenzialmente decisiva per i risvolti futuri della realtà connessa a tale vicenda. Nella giornata di oggi mercoledì 9 ottobre, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è stato ascoltato come persona informata sui fatti da parte degli investigatori di Milano in base alla circostanza secondo cui sia in possesso di informazioni che potrebbero rivelarsi utili per lo svolgimento delle indagini.

Inchiesta ultras, Inzaghi e altre persone utili alle indagini

LO SCENARIO – Oltre a Simone Inzaghi, anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti potrebbe essere ascoltato come “persona informata sui fatti“, essendo anche quest’ultimo tra le persone che potrebbero essere state coinvolte nelle presunte pressioni effettuate da alcuni esponenti della Curva Nord alla società nerazzurra sul tema della vendita dei biglietti. Oltre ai due nerazzurri compaiono, tra i possibili soggetti convocati in Procura, anche Davide Calabria e Milan Skriniar, ciascuno per ragioni diverse. Nell’ottica di una realtà su cui gli investigatori intendono fare luce nella misura più chiara possibile.