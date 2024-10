Inchiesta ultras, avvocato Di Cintio: «Inter e Milan, attenti a impatto reputazionale!»

In merito all’inchiesta ultras, che ha condotto a 19 arresti di esponenti ultras dell’Inter e del Milan, si è espresso l’avvocato Cesare Di Cintio, sottolineando un aspetto fondamentale.

LA SITUAZIONE – L’inchiesta ultras, denominata “Doppia Curva”, si sta contraddistinguendo come il Vaso di Pandora da cui stanno emergendo tante verità spesso sottaciute nel mondo del calcio. Il peso specifico delle curve dei club di Serie A, in questo caso l’Inter e il Milan, è oggetto di indagine da parte della Procura di Milano, intenzionata a scoprire eventuali coinvolgimenti delle dirigenze dei rispettivi club nelle azioni scrutinate dalla magistratura. Sul tema si è espresso anche l’avvocato Cesare Di Cintio, con l’attenzione posta soprattutto sul danno d’immagine per le due squadre italiane.

Di Cintio e l’aspetto di cui Inter e Milan devono tener conto nel contesto dell’inchiesta ultras

LA CONSIDERAZIONE – Di Cintio si è così pronunciato a Sportitalia.it sull’inchiesta ultras: «Sotto altro profilo anche l’impatto reputazionale è cruciale. Un’immagine negativa può far sì che gli sponsor rivedano i loro contratti o decidano di non collaborare più, portando a una riduzione delle entrate. Pertanto, gestire in modo adeguato il rapporto con i tifosi è diventato fondamentale per la sostenibilità economica a lungo termine di questi club. Questo oltre ai rischi relativi a sanzioni di natura economica cui possono essere esposte le società».