Inchiesta Curve, i risolti della prima udienza: Inter, Milan e Serie A parti civili

Si è conclusa la prima udienza del processo legato all’Inchiesta Curve. Accolta la richiesta di Inter, Milan e Lega Serie A di costituirsi parte civile. Ecco tutti i dettagli.

UDIENZA – È andata in scena quest’oggi, nell’aula bunker del carcere di San Vittore, la prima udienza del processo legato all’Inchiesta Curve avviata lo scorso ottobre dalla Procura di Milano. Il luogo in cui si è tenuto il primo dibattimento, a porte chiuse, è stato scelto per motivi di sicurezza, come spiega SportMediaset. Nel corso del processo, con rito abbreviato nei confronti di sedici esponenti del tifo organizzato nerazzurro e rossonero, il giudice Rossana Mongiardo ha accolto le richiesta di costituzione di parte civile di Inter, Milan e Serie A.

Inchiesta Curve, la decisione del giudice per Inter, Milan e Serie A

RISVOLTI – Dopo il verdetto del giudice per l’udienza preliminare Mongiardo, Inter Milan e Serie A – costituitesi parte civile – avranno la possibilità di chiedere eventuali risarcimenti per i danni subiti. I sedici esponenti a processo sono infatti accusati di diversi reati, tra cui associazione per delinquere, estorsione e lesioni. I nomi di Marco Ferdico e Andrea Beretta, appartenenti alla Curva nerazzurra, e quello di Luca Lucci (legato alla tifoseria organizzata rossonera) spiccano nel processo sull’Inchiesta Curve. Si attende, adesso, la prossima udienza in programma il 27 marzo.