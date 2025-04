Inchiesta Curve Inter e Milan, il Questore: «A Milano il tifo sta cambiando!»

Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa, alla presenza del Questore di Milano, sull’indagine circa l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Il tema, ovviamente, si è esteso anche all’Inchiesta Curve di Inter e Milan.

PULIZIA – Il Questore di Milano Bruno Megale è intervenuto in conferenza stampa nel pomeriggio per spiegare le importanti novità riguardanti l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Indagini, che hanno dato seguito all’Inchiesta sulle Curve di Inter e Milan. Magale in merito ai risvolti dell’investigatura ha dichiarato: «Questa indagine credo che abbia segnato un punto di non ritorno: il tifo a Milano sta cambiando e questi provvedimenti si inseriscono in questa strada. È un fenomeno che aveva colpito la città di Milano con una ferita profonda. Per la città non era un bel segnale. Però la risposta data in termini giudiziari e amministrativi va verso una sorta di pulizia di questi fenomeni criminali all’interno della curva».

Dall’omicidio Boiocchi all’Inchiesta Curve: come cambia il tifo di Inter e Milan secondo il Questore e la Procuratrice di Milano

I DETTAGLI – Oltre al Questore Megale, anche la Procuratrice aggiunta di Milano Alessandra Dolci si è espressa sull’argomento: «La scelta collaborativa è stata uno dei passaggi decisivi per la risoluzione dell’omicidio di Vittorio Boiocchi. Beretta ha affermato di essere il mandante dell’omicidio, ha riferito il movente di ordine economico e ha detto di aver commissionato l’omicidio per 50mila euro suddiviso nei vari soggetti coinvolti. Tutto ciò per eliminare quello che era stato fino a quel momento il leader della curva Nord dell’Inter, per prendere il suo posto e dividere i profitti. L’ufficio ritiene, grazie alla polizia di Stato, di aver ricostruito e accertato tutti i fatti di sangue commessi nell’ambito delle curve».