Inchiesta Curve, il pentito Beretta cita Marotta. Rischio articolo 4? Inter tranquilla

Le dichiarazioni di Andrea Beretta, ex capo ultrà della Curva Nord, continuano a suscitare interesse e polemiche soprattutto dopo aver tirato in mezzo anche il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta. Tra i temi più rilevanti c’è la presunta violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, quello che regola la lealtà e la correttezza sportiva. L’Inter si dice serena e ribadisce la propria totale collaborazione con le autorità.

LE ACCUSE E LA SMENTITA – Beretta, nel suo ruolo di collaboratore di giustizia, ha raccontato episodi che coinvolgono direttamente alcuni dirigenti dell’Inter, tra cui Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club. Secondo il pentito, Marotta sarebbe intervenuto per evitare che una denuncia a carico dello stesso Beretta, relativa a una lite con il Supporter Liaison Officer Massimiliano Silva, venisse formalizzata a nome della società. Marotta ha prontamente smentito questa versione dei fatti, sottolineando come la ricostruzione sia priva di fondamento. Anche l’Inter, ha ribadito la totale estraneità a comportamenti illeciti.

RAPPORTI CON I CALCIATORI – Nonostante ciò, gli inquirenti hanno deciso di approfondire le dichiarazioni del pentito, che riguardano anche presunti rapporti tra la Curva Nord e alcuni giocatori dell’Inter del passato. Beretta ha citato diversi calciatori con cui, a suo dire, avrebbe avuto rapporti nel corso degli anni. Tra questi Radja Nainggolan, Wesley Sneijder, Samir Handanovic e Christian Vieri. Un riferimento particolare è stato fatto a Javier Zanetti, oggi vicepresidente del club, definito da Beretta “un uomo d’altri tempi”. Il pentito ha raccontato che Zanetti partecipò alla realizzazione di un murales in suo onore a Pioltello, firmandolo di persona.

Rischio articolo 4? La posizione dell’Inter (e Marotta)

INDAGINE – In ambito di giustizia sportiva, il procuratore federale Giuseppe Chinè potrebbe utilizzare le dichiarazioni di Beretta per avviare un’indagine mirata a verificare eventuali violazioni dell’articolo 4 (Codice di Giustizia Sportiva della FIGC riguarda i principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere rispettati da tutti i tesserati, i club e gli altri soggetti affiliati all’organizzazione). L’Inter si mostra tranquilla in merito. Il club si dichiara sicuro di aver sempre operato nel rispetto delle normative e di aver mantenuto un atteggiamento trasparente nei confronti delle istituzioni sportive e della magistratura. Mentre la giustizia ordinaria e quella sportiva procedono parallelamente, l’Inter appare fiduciosa di poter chiarire la propria posizione.