Inchiesta Curva Nord, la Procura ascolterà anche l’Inter: ecco i nomi!

Dopo gli arresti di decine e decine di ultras, continua l’inchiesta della Procura di Milano sulla Curva Nord dell’Inter. Previste udienze anche per alcuni rappresentanti dell’Inter dopo gli ultimi dettagli emersi.

RETROSCENA – Non si arrestano le novità e i retroscena sull’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sugli affari illeciti e le azioni criminali di alcuni esponenti della Curva Nord dell’Inter, oltre che della Curva Sud del Milan. Dopo i numerosi stati di fermo convalidati nella mattinata di ieri, continuano ad emergere dettagli particolarmente raccapriccianti sulle pressioni subite dalle società milanesi. Nelle ultime ore, anche grazie alle intercettazioni, è stato reso noto come alcune figure di ‘spicco’ della Curva Nord avessero contatti diretti anche con rappresentati ufficiali dell’Inter, come l’allenatore Simone Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti.

Curva Nord, in arrivo audizioni anche per Inter e Milan

LE ULTIME – Il caso più emblematico di intimidazione è legato alla finale di Champions League dell’Inter del 2023. In quell’occasione i capi ultras provavano a trarre profitti economici attraverso la vendita dei biglietti. Proprio alla luce di queste pressioni e dei legami, i pm Storari e Ombra prossimamente potrebbero ascoltare alcune figure di primo piano dell’Inter. In particolare soggetti di audizione, come persone informate sui fatti, dovrebbero essere: Simone Inzaghi, Javier Zanetti, l’ex capitano dell’Inter Milan Skriniar. Ed anche Davide Calabria sponda Milan.

Fonte: Calcio e Finanza