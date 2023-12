Ince: «Inter da scudetto! Champions League? Un obiettivo»

L’ex centrocampista dell’Inter, Ince, ha commentato il campionato di Serie A con particolare attenzione alla sua ex squadra in corsa con la Juventus per lo Scudetto. Lo ha fatto in un’intervista a DAZN Bet.

OBIETTIVI – Al momento l’Inter guida la classifica di Serie A e in Champions League ha archiviato il passaggio del girone con due turni d’anticipo. In merito al cammino dei nerazzurri, ha parlato Paul Ince: «Credo che l’Inter vincerà la Serie A in questa stagione. La Juventus, però, li spingerà fino in fondo. Marcus Thuram e Lautaro Martinez giocano e segnano come se fosse un divertimento. La squadra nerazzurra è ben strutturata e tutti i giocatori conoscono il loro ruolo. L’attenzione alla stagione dell’Inter sarà tutta incentrata sulla Champions League, dopo aver raggiunto la finale nella scorsa stagione. Sarà interessante se riusciranno a fare un ulteriore passo in avanti, tornando all’ultimo step e vincere il titolo».