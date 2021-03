Ince: «Pentito di aver lasciato l’Inter ma giusto. Conte ottimo, spero vinca»

Ince – ex centrocampista dell’Inter -, intervistato dall’emittente inglese Sky Sports, racconta il suo passato interista, soffermandosi sull’esperienza del Derby di Milano e sul difficile addio ai colori nerazzurri. Poi lancia un messaggio a Conte. Di seguito un estratto della sua lunga intervista

DERBY UNICO – Per diventare un idolo dei tifosi dell’Inter è bastata la prima partita contro il Milan, contro cui Paul Ince ha subito fatto vedere di che pasta era fatto: «Ho giocato molti derby tra Londra e Manchester, e sono molto combattuti, ma il Derby di Milano è stato qualcosa di diverso. Normalmente avremmo iniziato a giocare alle 8 di domenica sera, ma a quell’ora non potevamo iniziare perché ci sarebbero stati così tanti fuochi d’artificio e fumogeni che non potevi nemmeno vedere la persona al tuo fianco! Abbiamo dovuto aspettare che il fumo andasse via prima di poter iniziare a giocare. Ricordo che hanno fatto un grande cartellone nella città di Milano con me e Marcel Desailly, perché saremmo stati noi a darci battaglia. Dovevamo andare in questo magazzino e fare un “ruggito”, poi lo avrebbero realizzato mettendoci faccia a faccia. Avevamo deciso di farlo mercoledì mattina ma Desailly si è rifiutato di venire perché era il Derby di Milano. Non voleva essere vicino a me, quindi sono dovuto andare a farlo da solo e Desailly l’ha fatto un altro giorno. Poi l’hanno messo insieme. Ricordo il primo minuto del Derby di Milano e l’ho distrutto! Desailly era steso a terra e gli ho detto di rialzarsi. I tifosi adoravano quel tipo di tono. Il gioco italiano è molto tecnico, metodico e meticoloso rispetto all’aggressività a cui ero abituato a giocare in Premier League, quindi mi sono dovuto adattare».

ADDIO DIFFICILE – Ince non ha capito da subito il coro dei tifosi interisti: «Pensavo che mi stessero dicendo di darmi da fare, poi dopo i primi due mesi mi sono reso conto che mi stavano incitando davvero. Ho avuto un ottimo rapporto con loro che ha reso ancora più difficile lasciare il club, perché mi volevano bene. Ero devastato. Ho detto a mia moglie Claire: “Siamo qui sul lago e tutto è perfetto”. Ma la scuola di Thomas non stava andando alla grande e lei voleva farlo entrare in una scuola di inglese. Anche Massimo Moratti era devastato. Voleva offrirmi un rinnovo quinquennale. Mi ha detto che avevano appena acquistato il brasiliano Ronaldo per la stagione successiva. Ho pensato “wow” ma poi il Liverpool ha chiamato ed è andata così. Probabilmente è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere. È stata una decisione di cui mi pento, ma non me ne posso pentire perché ho preso la decisione per le giuste ragioni: è stata una decisione di famiglia. Finale di Coppa UEFA 1997? Io e Youri Djorkaeff siamo stati squalificati all’andata, che abbiamo perso 1-0. Ma nella gara di ritorno a San Siro siamo tornati in campo e li abbiamo battuti nettamente. Abbiamo vinto 1-0 ma non siamo riusciti a segnare il secondo gol. Sarebbe stato bello vincere un trofeo lì, ma so che Moratti voleva disperatamente vincere lo scudetto. L’Inter di oggi? Penso che il tecnico Antonio Conte abbia fatto un ottimo lavoro finora e spero che continui a farlo perché l’Inter è ancora la mia squadra».

Fonte: Sky Sports – Raz Mirza