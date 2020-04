In Serie A c’Ã¨ ancora chi non vuole ripartire, ecco i motivi – TS

In Serie A c’è ancora chi non vuole...

In Serie A c’è ancora chi non vuole ripartire, ecco i motivi – TS

“Tuttosport” spiega che in Serie A la corrente di chi non vuole riprendere il campioanto non si è ancora esaurita.

MOVIMENTI SOTTERRANEI – Fino a lunedì niente riunioni ufficiali. Ma i contatti incrociati continueranno tutto il weekend. Al di là degli annunci ufficiali motivati dalle questioni legate ai diritti tv, non è vero che tutti i club vogliono ripartire. C’è una minoranza all’interno della Serie A (più o meno rumorosa, più o meno attiva politicamente e comunque eterogenea) a cui un diktat negativo del governo (che metterebbe fuorigioco pure le tv) andrebbe benissimo. Senza contare che potrebbero pure risparmiare su stipendi (qualcuno deve ancora pagare gennaio) e scampare il rischio retrocessione.