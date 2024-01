IN – Pizarro: «Vidal? A Sanchez do un altro consiglio! Inter più forte»

Anche David Pizarro presente all’evento Album Panini a Lissone, ha parlato della lotta scudetto e del ruolo del regista in Serie A, citando Hakan Calhanoglu e non solo. Presente tra i giornalisti anche il nostro inviato Crescenzo Greco.

UN CONSIGLIO – David Pizarro ha risposto a una domanda legata ad Alexis Sanchez: «Vidal consiglia a Sánchez di lasciare l’Inter? Secondo me lui ha scelto di andare all’Inter aspettandola anche fino alla fine del mercato. Credo non sia buono né per lui né per noi cileni che lui lascia adesso. Direi di restare fino a fine campionato e poi deciderà lui dove andare».

DAVANTI LA DIFESA – Pizzarro sulla lotta scudetto e il ruolo del centrocampista davanti la difesa: «Inter e Juventus stanno guidando il campionato, ma i nerazzurri secondo me sono molto più forti. Il regista più forte? Per quello mostrato l’anno scorso direi Lobotka. Calhanoglu sta giocando adesso in quel ruolo, magari può diventare forte come lo era Brozović in quel ruolo».