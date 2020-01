In palio Inter-Milan e cena con Sensi per...

In palio Inter-Milan e cena con Sensi per Special Olympics Italia Onlus

Condividi questo articolo

Stefano Sensi ha lanciato una campagna di beneficienza per Special Olympics Italia Onlus. I donatori potranno vincere un viaggio a Milano per assistere al derby Inter-Milan del 9 febbraio e una cena con il centrocampista nerazzurro

L’INIZIATIVA – Campagna di beneficienza lanciata da Stefano Sensi per Special Olympics Italia Onlus, la cui attività è finalizzata all’organizzazione e alla promozione di allenamenti ed eventi sportivi per persone con disabilità intellettiva. Sostenendo la raccolta fondi su Wishraiser, i donatori avranno la possibilità di assistere da San Siro al derby Inter-Milan del 9 febbraio e di cenare con il centrocampista nerazzurro. Viaggio per due persone a Milano e derby dal vivo nei posti riservati a Sensi. Ma non solo. In palio anche la maglia autografata dall’ex Sassuolo e la cena con il centrocampista nel suo ristorante preferito al termine della sfida.

COME PARTECIPARE – Per partecipare bisognerà andare su www.wishraiser.com/sensi, cliccare sul bottone “Partecipa” della campagna in questione, selezionare il livello di donazione e il reward desiderato, registrarsi sulla piattaforma e procedere con la donazione. E poi sperare di vincere la possibilità di volare a Milano. Maggiore è la donazione, maggiori sono le chances di vincere l’esperienza in palio. Wishraiser ha già collaborato, tra gli altri, con Samuel Eto’o.

LE PAROLE – Queste le parole di Sensi: «Ciao ragazzi, siete pronti per una super notizia? Da oggi è online su Wishraiser la mia campagna di raccolta fondi per Special Olympics Italia. Facendo la vostra donazione potrete volare a Milano e assistere al derby dai miei posti riservati e dopo la partita andremo a cena nel mio ristorante preferito, per passare una serata insieme e chiacchierare di calcio. Che aspettate?». Di seguito il video in cui il centrocampista presenta l’iniziativa.