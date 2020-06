In Napoli-Inter Conte deve dimostrare di poter ripartire – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Napoli e Inter vivevano momenti opposti prima dello stop. Ora bisogna ripartire.

SCONTRO TRA DIVERSI – Napoli-Inter è una sfida di prima classe e ripartire proprio da qui è emozionante. Le due squadre riprendono dalle rispettive diversità. Come tutti con l’incognita dei lunghi mesi senza saggiare il campo. Le differenze sono tante, cominciare dai giorni senza calcio: 107 per gli azzurri, 89 per i nerazzurri. Poi ci sono i momenti. Gattuso prima dello stop aveva trovato la sua via per superare il sarrismo. Conte invece era uscito dallo Juventus Stadium ferito tre volte. Per la sconfitta con la sua ex squadra che proprio lui aveva contribuito a trasformare anni fa e per la consapevolezza che probabilmente si era giocato le possibilità di titolo. Fosse dipeso da lui avrebbe chiuso lì. Ma il calcio riparte e allora il tecnico ha impresso una nuova accelerazione al gruppo. A modo suo: allenamenti intensi, una mini preparazione estiva per recuperare il tempo perduto.

TEST A NAPOLI – Le due squadre hanno vissuto momenti opposti. Nel mese precedente la serrata Gattuso ha imbandito le migliori prestazioni contro le big (Juventus, Inter, Barcellona). Il contrario dei nerazzurri. Dal 6 gennaio, data in cui Conte ha sbancato Napoli con un secco 3-1, la squadra ha perso terreno in punti e condizione. I picchi sono arrivati nelle sconfitte con Juventus e Lazio. Ora si riprende in salita e satà Conte ad avere l’onere della prova. L’Inter a Napoli dovrà scalare il risultato e quindi ritrovare le sensazioni positive dei primi mesi.