In Lega Serie A ancora tensioni, martedÃ¬ si fa il punto – CdS

In Lega Serie A ancora tensioni, martedì si fa il punto – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” spiega che ci sono ancora tensioni interne alla Lega Serie A in merito alla ripartenza del campionato.

SCHIERAMENTI – Le tensioni restano. Gli ultimi giorni però sembrano aver attenuato le divisioni interne alla Serie A in tema di ritorno in campo. Restano gli oltranzisti, come Cellino e Cairo, ma la sensazione è che una parte dei contrari della prima ora abbia ammorbidito la sua posizione. Non è che siano passati dall’altra parte, perché lo scetticismo rimane, ma se non altro c’è maggiore disponibilità al dialogo. Vale a dire che coi vari via libera del governo nessuno farebbe muri per non ricominciare.

MARTEDI’ DECISIVO – Questa però è solo una fotografia dello scenario attuale. Significa che gli equilibri possono ancora cambiare. In questo senso sarà fondamentale l’assemblea di martedì, peraltro ancora da convocare ufficialmente. Probabile infatti che nell’occasione gli schieramenti emergano in maniera più chiara visto che alcuni club fino ad ora hanno preferito muoversi con circospezione senza lasciare intendere il proprio effettivo punto di vista. Ormai un percorso è stato imboccato.