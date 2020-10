In Genoa-Inter occasione per Pinamonti a partita in...

In Genoa-Inter occasione per Pinamonti a partita in corso?

In Genoa-Inter (domani alle 18.00) sarà assente Alexis Sanchez. Potrebbe quindi esordire Andrea Pinamonti a partita in corso? Un’ulteriore valutazione che Antonio Conte farà a gara in corso.

ALTERNATIVA – In Genoa-Inter i nerazzurri avranno solo tre attaccanti a disposizione. Oltre a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, sempre più trascinatori (9 gol su 13 stagionali portano la loro firma), ci sarà Andrea Pinamonti. Il 21enne trentino è rientrato in nerazzurro dopo le stagioni a Frosinone e Genoa, ma in stagione deve ancora mettere piede in campo. Non è esattamente il rinforzo che Antonio Conte chiedeva per il suo reparto offensivo. Ma il gentlement agreement concordato coi rossoblu ha imposto il suo rientro al club nerazzurro in estate. E per Pinamonti è un rientro a casa, essendo cresciuto nelle giovanili dell’Inter (con cui ha 5 presenze in prima squadra). Pertanto, domani sarà lui la prima alternativa alla coppia dei sogni davanti.

DUBBI – Difficile ipotizzare se Conte abbia già in mente di concedere qualche minuto di riposto a Lukaku e Lautaro Martinez, nel corso di Genoa-Inter. La coppia è rodata (volendo ribadire l’ovvio), e più i due giocano assieme, più il feeling cresce (come si è visto nell’esultanza di Lukaku di mercoledì sera). Tuttavia l’Inter è nel pieno di un filotto serrato, che vedrà i nerazzurri scendere in campo altre cinque volte nei prossimi sedici giorni. L’assenza di Alexis Sanchez pesa già sull’attacco nerazzurro, e Conte non vuole rischiare ulteriormente di ritrovarsi con la coperta corta. In caso di risultato acquisito, è auspicabile sperare nell’ingresso di Pinamonti a favore del riposo di Big Rom o del Toro.